"La participation n'est pas une idée morte", assure Nicolas Domenach

publié le 18/10/2017 à 11:06

La relance de la participation par Emmanuel Macron a suscité un grand scepticisme. Serait-ce une idée morte ? "Non, puisque notre Président en a parlé", répond Nicolas Domenach. "Attention au mauvais esprit !", prévient-il, rappelant qu'on nous "a déjà fait le coup d'exhumer cette relique gaullienne pour ensuite l'abandonner". Ainsi "Jacques Chirac l'a souvent brandie en même temps que la croix de Lorraine, et le parti gaullo-gaulliste s'en est gargarisé, puis l'a recrachée en douce !".



L'ambition de cette idée force, évoquée dès 1941 par de Gaulle ? "Rien de moins qu'en finir avec la lutte des classes qui 'empoisonne les rapports humains et fomente les guerres'", note le journaliste, qui précise que "les gaullistes de gauche ont été stoppés par une double opposition, celle de la droite et celle de la gauche".

"Aujourd'hui, c’est pour tendre la main à la CFDT devenue participative, ainsi qu'une fraction du patronat, qu'Emmanuel Macron invite donc, après tant d'autres, à 'revisiter cette belle idée'", décrypte Nicolas Domenach. "Alors, si on est optimiste - et nous le sommes - on dira que les grandes idées ne meurent jamais tout à fait", conclut-il.