La France enregistre un déficit public de 3.4% en 2016

et AFP

publié le 24/03/2017 à 08:02

Alors que le gouvernement avait annoncé un déficit public de 3.3% pour l'année 2016, celui-ci est finalement très légèrement supérieur, à 3.4% du PIB, a annoncé l'Insee vendredi 24 mars. La dette publique, qui continue à s'accumuler tant que les comptes publics sont dans le rouge, a pour sa part continué sa progression, pour atteindre 2.147 milliards d'euros fin 2016, soit l'équivalent de 96% du PIB, contre 95,6% fin 2015.



Ces résultats constituent une déception pour le gouvernement, qui insistait ces dernières semaines sur son sérieux budgétaire et se disait confiant sur sa capacité à tenir ses objectifs, malgré une croissance plus faible que prévu. Le ministre de l'Economie et des Finances Michel Sapin a estimé vendredi que la France, qui a enregistré en 2016 un déficit public supérieur aux attentes, avait "scrupuleusement tenu ses engagements européens".

"En 2016 avec un déficit public de 3,4%, elle respecte exactement la recommandation de la Commission européenne", a-t-il souligné, estimant que toutes les conditions étaient "réunies pour que, en 2017, le déficit public revienne sous les 3%". Le gouvernement, après avoir obtenu plusieurs délais de Bruxelles pour repasser sous la barre des 3%, a engagé en 2014 un mouvement de réduction de la dépense publique, passée de 57,1% à 56,2% du PIB en 2016.