et AFP

publié le 27/04/2018 à 17:56

Emmanuel Macron n'a pas fait de discours, mais s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Comme chaque année, le chef de l'État a pris part à la cérémonie commémorant l'abolition de l'esclavage. Alors que celle-ci avait lieu dans les jardins du Luxembourg tous les 10 mai depuis 2007, le nouveau président de la République a décidé de l'avancer au 27 avril.



Une date qui ne doit rien au hasard puisque c'est le 27 avril 1848 que la fin de l'esclavage fut décrétée. Emmanuel Macron a également changé le lieu de la cérémonie, puisque celle-ci s'est déroulée au Panthéon, là où est inhumé Victor Schoelcher, rédacteur du décret d'abolition de l'esclavage.

C'est donc en ce lieu symbolique que le chef de l'État a annoncé la création de la "Fondation pour la mémoire de l'esclavage" dans le courant de l'année 2018. Annoncée dès 2016 par son prédécesseur François Hollande, celle-ci sera présidée par l'ex-Premier ministre socialiste Jean-Marc Ayrault, qui était présent ce 27 avril au Panthéon.

Elle sera "sera dotée de moyens humains et financiers mais aussi scientifiques, pour mener des missions d'éducation, de culture, de soutien à la recherche et aux projets locaux", a affirmé le chef de l'État sur sa page Facebook.



"La Fondation aidera également à replacer l'esclavage dans le temps long de l'Histoire de la France, du premier empire colonial français à nos jours car il est impossible de parler de la France d'aujourd'hui sans parler de son passé colonial", a ajouté Emmanuel Macron, qui voit en cette fondation l'occasion de "porter partout l'engagement de la France pour la liberté car l'esclavage n'a pas disparu et il reste encore aujourd'hui des abolitions à gagner".