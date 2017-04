"La Dépêche du Midi" publie les questions auxquelles Fillon a refusé de répondre

publié le 14/04/2017 à 14:59

Une promesse est une promesse. Mardi 11 avril, François Fillon a déclaré sur France 2 qu'il ne répondrait plus, dorénavant, aux questions concernant les "affaires" de soupçons d'emplois fictifs visant son épouse et deux de ses enfants. "Je n'alimenterai pas le feuilleton de la calomnie avec ces révélations successives, soigneusement distillées par des services de l'État qui maintenant remontent à 36 ans, à dix jours de l'élection", s'est-il insurgé pour justifier sa position.



En accordant une entrevue à La Dépêche du Midi, le prétendant à l'Élysée a mis ses paroles à exécution et a esquivé les questions sur le sujet. Qu'à cela ne tienne, les journalistes du quotidien régional ont donc décidé de publier les interrogations restées sans réponse. François Fillon a par exemple refusé de répondre sur ses "erreurs". "Les 'erreurs' que vous admettez du bout des lèvres avoir commises ne montrent-elles pas à quel point vous êtes déconnecté de la vie des Français ?"

Des réponses pour les questions moins dérangeantes seulement ?

Mais le candidat a aussi refusé de répondre à la question de nos confrères, qui était de savoir si le lien minimum d'adhésion entre lui et le peuple n'avait pas été brisé. Une requête qui n'est pas directement rattachée aux "affaires" mais liée à la phrase qu'il a prononcée en meeting : "Je ne vous demande pas de m'aider mais de me soutenir."

Le 11 avril, l'ancien premier ministre avez déjà asséné à des journaliste d'aller "se faire voir", après que l'un d'eux lui a demandé une réaction sur les révélations de Mediapart, concernant la date de début des contrats de Penelope Fillon en tant qu'assistante parlementaire.

Dans @ladepechedumidi, les questions auxquelles François Fillon a refusé de répondre. pic.twitter.com/xGzWET3o8I — Hugo Clément (@hugoclement) 13 avril 2017