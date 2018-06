publié le 04/06/2018 à 19:31

Le 49e congrès de la CFDT s'est ouvert lundi 4 juin à Rennes (Ille-et-Vilaine). L'occasion pour s'interroger sur l'état de santé du syndicat. C'est un bilan de santé contrasté. La CFDT a progressé en représentativité, mais a reculé en influence.



En représentativité, l'année dernière elle est devenue le premier syndicat dans le secteur privé. C'était la première fois qu'elle passait en tête devant la CGT depuis 1895. Elle espère en faire de même dans le secteur public à la fin de l'année. Ce n'est pas acquis, mais c'est une possibilité.

En plus, c'est elle qui a la meilleure image parmi les syndicats chez les Français et Laurent Berger est quelqu'un de respecté.

Donc représentativité oui, mais influence non parce qu'un syndicat réformiste on mesure son efficacité à ce qu'il obtient, soit comme garantie soit comme avancée, or depuis un an la CFDT n'a pas obtenu grand chose.



Par ailleurs, il y avait auparavant un front réformiste CFDT-FO-CGC. Or, FO avec son nouveau secrétaire général devient beaucoup plus agressif. La CGC avec une stratégie bizarre est mi-oppositionnelle, mi-en concertation. Donc la CFDT est un peu isolée.