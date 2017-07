"La Campagne en Famille" : revivez les meilleurs moments de la saison

publié le 09/07/2017 à 10:42

Depuis août 2016, les Leroy, les Batoufflet, les Patry, les Pasquier, les Vigny et les Latrèche, six familles françaises sélectionnées à travers la France par RTL, ont décortiqué les faits et gestes des personnalités politiques candidates aux élections présidentielle et législatives du printemps dernier. L'actualité politique a rarement été aussi riche. Citons par exemple les victoires surprises de François Fillon à la primaire de la droite en novembre 2016 et de Benoît Hamon au même scrutin de la gauche en janvier 2017.



Le renoncement de François Hollande le 1er décembre a bouleversé, lui aussi, la donne d'une présidentielle qui devenait alors complètement imprévisible. L'affaire Fillon, le ralliement de François Bayrou à Emmanuel Macron, la percée de Jean-Luc Mélenchon, le retour du Front national au second tour de l'élection présidentielle, quinze ans après 2002, et finalement la razzia opérée par Emmanuel Macron et La République En Marche ont alimenté ce grand feuilleton politique. Avant le prochain.