L'UDI plongée en pleine crise financière

publié le 11/09/2017 à 18:06

À l’UDI, les problèmes s’accumulent. Au-delà de l’avenir politique incertain du parti, la crise est aussi financière. Le Parti Socialiste n’est pas le seul à compter ses sous. Si les centristes de l’UDI ont perdu quelques députés au mois de juin dernier - ils étaient 27, ils ne sont plus que 18 - ils ont surtout recueilli beaucoup moins de voix en 2017 qu’ils n’en avaient recueilli en 2012.



Or c’est l’une des règles du financement de la vie politique. Au-delà du seuil de 50 candidats à plus de 1% dans 30 départements, chaque voix récoltée lors des élections législatives rapporte 1,42 euro par an au parti.



La confédération centriste dirigée par Jean-Christophe Lagarde se retrouve donc en grande difficulté. Elle envisage de quitter son siège parisien, dont elle est locataire. Oubliés donc les trois étages, les salles de réunion et le studio télé au sous-sol de ces locaux cossus situés dans le XVème arrondissement de Paris.



À noter qu’un plan social est par ailleurs en préparation pour la poignée de salariés du parti, des salariés qui sont cependant en attente de leur entretien de licenciement et s’impatientent quelque peu.