Se dirige-t-on vers le retour du service militaire ? Emmanuel Macron plaide en effet pour l'instauration d'un service national universel "obligatoire, ouvert aux femmes et aux hommes" pouvant avoir "une ouverture sur la chose militaire", mais "dont la forme pourra être civique". Sa durée pourra être "autour du trimestre" mais pourra "être plus longue si l'on intègre un service civique" a ajouté Emmanuel Macron, évoquant "une partie obligatoire, entre 3 et 6 mois, ce n'est pas encore établi".



Juliette Méadel, membre du groupe de travail sur ce dispositif, avait assuré sur Sud-Radio que le service national universel "sera un service pour la cohésion nationale, qui favorisera l’engagement des jeunes". L'ancienne secrétaire d'État en charge de l'Aide aux victimes se félicite de constater chaque jour "que les jeunes ont envie de s’engager pour une cause plus grande qu’eux".



Une mesure polémique

Mais la faisabilité d'un tel projet suscite des doutes en raison du coût potentiel, des capacités d'accueil des armées, réduites depuis la suppression en 1997 du service militaire, ou encore des problèmes juridiques qu'il pourrait soulever.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale et secrétaire générale des Républicains, Annie Genevard, a pointé mercredi 14 février le coût du service national voulu par Emmanuel Macron, évalué entre deux et trois milliards d'euros, soulignant que "l'idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas réalisable".





