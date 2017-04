Journal de 7h : dernière semaine de la campagne présidentielle

et Jérôme Chapuis

publié le 01/05/2017

Journée chargée en politique ce lundi 1er mai : pendant cet entre-deux-tours, deux grands meetings ont lieu en région parisienne. Deux grands rendez-vous qui marque l'entrée dans la dernière semaine de la campagne. Marine Le Pen sera donc à Villepinte à la mi-journée et Emmanuel Macron sera quant à lui à la Villette dans l'après-midi.



Le candidat d'"En Marche!" a reçu le soutien de Jean-Louis Borloo qui a prévenu que "la victoire du Front national est parfaitement imaginable". Quant à Jean-Luc Mélenchon, il est lui aussi sorti de son silence médiatique. Une semaine après son élimination, l'ancien candidat de la France insoumise refuse toujours de dire pour qui il votera dimanche prochain, même s'il affiche clairement son opposition à Marine Le Pen. Invité sur TF1, dimanche soir, le 30 avril, il a invité Emmanuel Macron à faire un geste dans sa direction, en retirant son projet de réforme du Code du Travail.

À écouter également dans ce journal

- Médecin : la nouveauté de ce 1er mai, c'est l'augmentation de la Consultation de deux euros chez le Généraliste.

- Airbnb : Depuis dimanche 30 avril, un décret pour lutter contre les abus d'Airbnb et les autres plateformes d'échanges d'appartements par internet est entré en vigueur.



- Bordeaux : une formidable initiative du CHU pour les parents de bébés prématurés qui a mis en place un système de vidéo qui permet au père et à la mère de voir leur enfant quand ils le désirent.



- Football : la France a sans doute perdu dimanche, le championnat de France. Une défaite à Nice, et Monaco s'envole vers le titre. À trois journée de la fin, le PSG laisse filer son rival.