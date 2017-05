publié le 16/05/2017 à 18:32

Lundi 15 mai, c'était opération main tendue, ce 16 mai, c'est opération main propre. Et donc le gouvernement attendra. Emmanuel Macron et Édouard Philippe se sont donnés une journée de plus pour annoncer la composition de leur équipe. Ce sera mercredi 17 à 15 heures. Le premier Conseil des ministres du quinquennat est reporté à jeudi 18.



C'est une journée de plus pour vérifier que tous les ministres potentiels sont irréprochables. Cette vérification veut dire au moins une chose : la liste des 15 ministres est quasi-arrêtée.

Parmi les noms qui circulent, Nicolas Hulot pourrait être nommé au ministère de l'Écologie, ce que l'intéressé ne dément pas. Et il aura du travail car Emmanuel Macron comme Édouard Philippe ne sont pas des champions de l'écologie. Du côté des Républicains, Bruno Le Maire pourrait prendre la tête du ministère des Affaires étrangères. Lui non plus ne dément pas. Anne-Marie Idrac, qui a dirigé la RATP et la SNCF, pourrait diriger le ministère de l'Économie.

À écouter également dans ce journal

- Avec ou sans gouvernement, la campagne des législatives continue : c'est une mise au point qui a lieu chez les Républicains, plus déchirés que jamais. Plus d'une centaine d'élus de la droite et du centre ont appelé à saisir la main tendue par Emmanuel Macron et à s'engager sous ses couleurs pour les législatives.



- Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, accompagné de Philippe Poutou, a participé ce mardi 16 mai, à une manifestation auprès des salariés de GM&S Industry dans la Creuse. Objectif : défendre le site de l'équipementier automobile menacé de liquidation. 280 emplois sont en jeu.



- Ford envisage de supprimer 20.000 emplois dans le monde, et plutôt hors des États-Unis. Soit prêt de 10% des effectifs. Ford subit de plein fouet le ralentissement du marché américain et chinois. Dans le même temps, la société investit beaucoup dans la voiture autonome.



- Donald Trump est accusé d'avoir révélé des informations ultra confidentielles au chef de la diplomatie russe, qui lui a rendu visite la semaine dernière. Ce sont vraisemblablement des informations concernant une opération imminente de l'État islamique. Et apparemment, c'est la Maison Blanche qui a alerté la presse.



- Disney a été piraté. Le studio s'est fait voler sa nouvelle super production et fait l'objet d'une demande de rançon. Mais rien à voir avec la cyberattaque géante qui a frappé 150 pays depuis vendredi 12 mai.