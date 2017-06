Journal de 18h : Emmanuel Macron à Oradour-sur-Glane

publié le 10/06/2017 à 19:40

C'est une nouvelle fois le devoir de mémoire qu'a célébré ce samedi 10 mai Emmanuel Macron. Pour la deuxième fois en un mois et demi, il s'est rendu à Oradour sur Glane, le village martyr de Haute Vienne. La dernière fois qu'il y était venu, c'était juste avant le second tour de la Présidentielle. Aujourd'hui, c'était pour commémorer le 73ème anniversaire du massacre de 642 civils par les SS de la division Das Reich.



Des hommes, des femmes, des enfants qui furent fusillés ou brûlés dans les granges ou dans l'Eglise. Ce matin, Emmanuel Macron a arpenté les rues du vieux village conservé à l'état de ruines, en compagnie de plusieurs centaines d'enfants . Il a rencontré le dernier rescapé Robert Hebras âgé de 91 ans. Dans son discours, le chef de l'État a fait un nouvel appel à la jeunesse afin qu'elle reste vigilante face à la barbarie.

À écouter également dans ce journal

Législatives : J moins un en métropole. Depuis hier soir,c'est la période de réserve : il est interdit aux médias d'évoquer les sondages ou les dernières déclarations des candidats.

Attaque à Notre-Dame : l'algérien de 40 ans, qui a attaqué des policiers mardi, près de Notre-Dame avait un profil atypique. Dans une conférence de presse, François Molins a expliqué que cet algérien de 40 ans était un néophyte et un homme dangereux.



Association L214 : l'association spécialisée dans la défense des animaux organisait un nouveau rassemblement à Paris aujourd'hui. Elle réclame purement et simplement la fermeture de tous les abattoirs français.



Vieilles Canailles : ce soir débute, près de Lille, la tournée des Vieilles Canailles. Trio célèbre composé d'Eddy Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday. Johnny qui montera donc sur scène au Stade Pierre Mauroy, malgré son cancer.