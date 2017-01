Journal de 18h: le discours de François Fillon à la Villette

François Fillon était ce dimanche 29 janvier en meeting à la Villette. Un rendez-vous crucial pour le candidat qui est la cible de nombreuses accusations.

François Fillon a-t-il prononcé le discours le plus important de sa vie politique ? Alors qu'il est empêtré dans ce qui a été appelé le "Penelopegate" et accusé également depuis samedi 28 janvier d'avoir touché de l'argent provenant d'une cagnotte secrète du Sénat, il devait ce dimanche de se défendre au maximum pour se relancer dans la course à l'Elysée.



À La Villette, devant près de 15.000 supporters, selon les organisateurs,François Fillon, les yeux embuées, la voix parfois chevrotante, a non seulement rendu un vibrant hommage à son épouse mais il a affiché une détermination sans faille. "Moi, je n'ai peur de rien, j'ai le cuir solide. Si on veut m'attaquer qu'on m'attaque droit dans les yeux mais qu'on laisse ma femme en dehors de ce débat politique", a scandé le candidat les Républicains lors de son meeting, devant une foule exaltée.

- Second tour de la primaire de la gauche : qui de Manuel Valls ou de Benoît Hamon représentera le parti socialiste à la primaire de la gauche. Une participation dans les urnes bine supérieur au premier tour, dimanche 22 janvier.Les responsables de la primaire espéraient dépasser la participation de dimanche dernier où un million et 600.000 électeurs s'étaient déplacés.



- Décret de Donald Trump : en Iran, Aytriche, Pays-Bas ou encore en Grande-Bretagne, dans les aéroports du monde entier commencent à se faire sentir les effets du décret pris par Donald Trump pour limiter l'immigration aux États-Unis.



- Football : le joueur de Westham, Dimitri Payet rentre à Lyon. Il a été transféré pour 30 millions d'euros.Il s'agit du plus gros transfert de l'Histoire du club.



- Tennis : Roger Federer a remporté l'Open d'Australie.Il a battu Rafael Nadal en cinq sets : 6-4,3-6,6-1,3-6,6-3.