publié le 20/06/2017 à 14:07

Pour Édouard Philippe, ce devait être un remaniement ministériel technique a minima. Comme cela peut être le cas au lendemain du deuxième tour des élections législatives. Mais la ministre des Armées, Sylvie Goulard, a annoncé ne plus vouloir faire partie du gouvernement pour pouvoir éventuellement "démontrer librement (s)a bonne foi" dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au sein du MoDem. Sa démission a été acceptée par le président Emmanuel Macron, qui "respecte son choix".



Avec la démission de ce ministre régalien, le cinquième dans l'ordre protocolaire, Édouard Philippe devra composer avec le départ d'un autre poids lourd, le ministre de la Cohésion des territoires Richard Ferrand. Il va briguer la présidence du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale, selon la volonté du président de la République. Le Premier ministre révélera la composition de son nouveau gouvernement mercredi 21 juin.

À écouter également dans ce journal

- Un mort sur l'A16 causé par un barrage monté par des migrants : C'était un scénario redouté depuis des mois. Des migrants ont installé un barrage de troncs d'arbres pour obliger les chauffeurs à s'arrêter et embarquer à bord des camions en direction de l'Angleterre. Leur construction a causé la mort du conducteur d'une camionnette dans la nuit de lundi à mardi 20 juin.

- Anne Hidalgo tire la sonnette d'alarme : Dans une lettre adressée au ministre de la Justice et au ministre de l'Intérieur, vendredi 16 juin, la maire de Paris appelle l'État à faire face à l'urgence et à créer des places d'hébergement. Elle craint que les migrants ne soient des milliers à dormir dans la rue cet été.



- Attentat raté des Champs-Elysées : Quatre personnes de l'entourage de l'islamiste radicalisé ont été placées en garde-à-vue. Plusieurs d'entre elles étaient surveillées pour radicalisation. Au cours de la perquisition au domicile de l'assaillant, la police a découvert "un stock d'armes".



- Psychodrame chez les Le Pen : Le jour de son anniversaire, Jean-Marie Le Pen s'est vu refusé l'accès au siège du parti dont il est pourtant le président d'honneur. Même s'il se savait persona non grata, il a assuré le spectacle devant les médias .

- Le bug du bac technologique : Les 18 000 élèves de cette filière vont devoir repasser l'épreuve d'espagnol. Et pour cause, des sujets vieux d'un an leur ont été distribués. Ils devront de nouveau plancher sur l'épreuve de langue ce vendredi 23 juin.