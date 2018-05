Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian

publié le 09/05/2018 à 07:05

Au lendemain de la décision de Donald Trump de se retirer de l'accord nucléaire iranien, le ministre des Affaires étrangères est l'invité de RTL. Jean-Yves Le Drian réagira à cette décision regrettée par Emmanuel Macron.



Donald Trump n'a cessé de critiquer un accord "désastreux" et a annoncé, mardi 8 mai, le retrait des États-Unis de ce texte sur le nucléaire iranien lors d'une allocution à la Maison Blanche. Cette décision attendue depuis plusieurs mois a fait réagir de nombreux pays et inquiète quand aux relations diplomatiques futures entre les États-Unis et l'Iran.

"La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni regrettent la décision américaine", a déclaré sur Twitter Emmanuel Macron.

Jean-Yves Le Drian répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux dès 7h45 sur RTL. Une interview à suivre en vidéo en direct sur RTL.fr.