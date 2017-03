Jean-Pierre Raffarin est l'invité de RTL

publié le 14/03/2017 à 07:02

Soutien d'Alain Juppé à la primaire de la droite et du centre de novembre, Jean-Pierre Raffarin a depuis rallié François Fillon dans la course à l'Élysée. Invité du magazine politique de France 3 le 19 février dernier, il avait d'ailleurs estimé que l'échéance présidentielle était "trop proche pour pouvoir envisager d'autres solutions" et que son camp devait "rester rassemblé".



Quelques semaines plus tard, mardi 7 mars, à la sortie d'une réunion de plusieurs juppéistes, le sénateur de la Vienne avait redit le soutien des proches de l'ancien Premier ministre "au projet de François Fillon", affirmant cependant qu'il comptait sur le candidat de la droite "pour qu’il fasse les signes nécessaires à un large rassemblement".

Mais Jean-Pierre Raffarin avait aussi insisté sur autre notion qui lui paraissait essentielle à la campagne de François Fillon : le maintien, non-négociable, d'une distance entre Les Républicains et le FN : "Nous ne demandons pas des places. Nous demandons que la campagne soit tolérante, ouverte et qu’il n’y ait vraiment aucun rapprochement possible avec le Front national", avait affirmé l'ex député européen.



