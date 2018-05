publié le 22/05/2018 à 06:45

C'est le grand jour. Parcoursup va délivrer ce mardi 22 mai ses premières réponses aux quelque 810.000 futurs bacheliers et étudiants en réorientation. C'est un peu l'heure de vérité pour la nouvelle plateforme d'entrée dans les études supérieures, au cœur d'une loi qui a suscité contestations et blocages d'universités.



Les candidats recevront les réponses aux vœux inscrits au printemps à partir de 18 heures. Pour les filières sélectives (classes prépa, BTS etc.), ce sera "oui", "non" ou "en attente". Pour les filières non sélectives (licences générales), "oui", "en attente" ou "oui si" si l'université considère que le candidat ne possède pas les connaissances et compétences requises. Il est accepté à condition qu'il s'engage à suivre un parcours d'accompagnement.

Invité de RTL mardi, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer précisera quelles solutions s'ouvrent aux déçus, ceux qui n'auront pas ce qu'ils désirent. Il répondra également à ceux qui dénoncent une sélection déguisée, ou encore une usine à gaz.

