publié le 29/03/2017 à 19:39

"Une volonté pour la France". François Fillon a changé son slogan de campagne, avant d'entrer dans la dernière ligne droite. Le candidat affirme sa "volonté de retrouver le plein emploi, de protéger les Français, de rendre sa grandeur à la France", comme il l'explique sur Twitter. Quelques jours auparavant, il avait fait polémique en mettant directement en cause François Hollande dans la révélation de ses affaires.





Dans les sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont au coude-à-coude au premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage Ifop-Fiducial publié ce mercredi 29 mars. Avec 26% d'intentions de vote (+0,5) le candidat d'"En Marche !" devance légèrement celle du Front national, à 25,5% (-0,5), mais leurs positions respectives sont pratiquement stables sur une semaine. Le candidat de la droite, empêtré dans les procédures judiciaires, se tasse légèrement à 17,5% (-0,5), à trois semaines du premier tour de scrutin, selon cette enquête pour Paris Match, Cnews et Sud Radio.

François Fillon est l'invité des Petits-déjeuners de la présidentielle de #RTLMatin de 7h à 9h. Le candidat répondra aux questions d'Yves Calvi et des signatures de RTL.