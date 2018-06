Jean-Louis Borloo : Gilles Legendre dénonce son "amertume" et sa "rancœur"

publié le 28/06/2018 à 19:47

"Soyez celui que les Français aiment". Tel est le message de Gilles Legendre, porte-parole du groupe La République en Marche (REM) à l'Assemblée nationale, à Jean-Louis Borloo.



Le parlementaire répond ainsi aux critiques proférées par l'ancien ministre de l'Écologie vis-à-vis de la politique du gouvernement. "C'est le Jean-Louis Borloo que les Français n'aiment pas, celui de l'amertume et de la rancœur", estime Gilles Legendre au micro de RTL jeudi 28 juin.

Auteur d'un rapport sur la situation dans les banlieues françaises, Jean-Louis Borloo s'était dit dans un premier temps satisfait de la réponse d'Emmanuel Macron, mais face à son immobilisme sur la question a fustigé sa "vision inefficace et dangereuse de la société" mercredi 27 juin. Au cœur de ses critiques: la baisse des aides sociales telles que l'APL qui favorisent les inégalités.

"La première des inégalités celle qui est à la source de l'exclusion c'est le chômage", répond Gilles Legendre. En ce sens, "la priorité c'est conduire le plus de Français possible vers l'emploi". Le député REM assure que ce but sera poursuivi avec la présentation à la rentrée, d'un "grand plan contre la pauvreté".