publié le 20/06/2018 à 07:00

Depuis que Laurent Wauquiez s'est séparé de sa numéro deux la juppéiste Virginie Calmels, dimanche 17 juin, c'est Jean Leonetti qui occupe sa place. L'expert de la fin de vie est médecin et le maire d'Antibes depuis 1995.



Le nouveau vice-président délégué des Républicains a confié à Laurent Wauquiez sa volonté de "reconstruire" le parti "dans la diversité et le débat d'idées" selon Le Figaro.

Soutien d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite en vue de la présidentielle, cet homme modéré aura fort à faire pour rassembler ce parti dont Laurent Wauquiez a durci la ligne. Une ligne identitaire incarnée notamment dans son tract intitulé "Pour que la France reste la France".

En 2011 déjà, Jean Leonetti confiait à Libération : "L'UMP, dont je suis un des 20 membres fondateurs, c'est une famille. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais, ce qui m'importe, c'est que le courant social et humaniste y ait sa place."



Son nom circule pour la tête de liste LR aux élections européennes de 2019, alors que de plus en plus de responsables, dont Nicolas Sarkozy, plaident pour que Laurent Wauquiez conduise lui-même la liste. L'ancien président de la République l'avait nommé ministre délégué aux Affaires européennes (2011-2012).





