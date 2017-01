REPLAY - INVITÉ RTL - Le ministre de la Justice répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45.

05/01/2017

Alors que la campagne pour la primaire de la gauche bat son plein, de nombreux membres du gouvernement restent discrets et n'affichent leur soutien à aucun candidat. Des poids lourds, à commencer par Bernard Cazeneuve, refusent de s'engager, Ségolène Royal évoquant même sa "bienveillance" envers Emmanuel Macron. Le Premier ministre n'entend pas "se laisser distraire" par la primaire organisée par le Parti socialiste et ne soutiendra donc publiquement aucun candidat.



De son côté, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, invité de RTL Matin ce 5 janvier, a apporté, mi-décembre son soutien à Manuel Valls, estimant qu'il était le seul candidat de la primaire à avoir une "stature d'homme d'État". "Ce n'est pas parce qu'on veut être candidat qu'on est un bon candidat, je pense qu'être candidat ça ne s'improvise pas. Manuel Valls me paraît être le seul qui a une stature reconnue d'homme d'État", avait-il alors déclaré.



Proche de l'ancien Premier ministre, Jean-Jacques Urvoas a notamment mis en avant "l'expérience forgée dans un moment particulier de l'histoire de notre pays, (quand) il a fait face à cette vague d'attentats avec sang-froid, avec le souci de l'intérêt général, sans jamais perdre de vue les éléments de protection et de liberté publique".



