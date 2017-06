Jean-François Copé est l'invité de RTL

et AFP

publié le 14/06/2017 à 12:34

Jean-François Copé a fustigé dimanche "le désastre" de la droite aux élections législatives, estimant qu'"il y a tout à refaire". "C'est un désastre, c'est la continuation de ce vrai désastre que fut l'échec de la droite à la présidentielle", a déclaré sur BFMTV Jean-François Copé, qui n'est pas candidat à sa succession, après le premier tour des élections législatives.



"Il y a tout a refaire", a-t-il ajouté. La droite a essuyé dimanche 11 juin une nouvelle défaite cinglante, avec environ 20% des voix au premier tour des législatives. L'ancien candidat à la primaire de la droite et du centre a mis en garde contre le succès de La République En Marche : "Ok, bravo, le dégagisme a gagné (...) Il y a un moment où il va y avoir des douze coups de minuit, où le carrosse va se transformer en citrouille. A ce moment-là, qui sera l'opposition?", a-t-il interrogé. L'ancien président de l'UMP a ensuite appelé "à rééquilibrer un tout petit peu" la composition de l'Assemblée nationale, lors du second tour des élections législatives.

