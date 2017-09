Jean-Claude Mailly est l'invité du "Grand Jury"

publié le 20/09/2017 à 13:46

L'été passé, le gouvernement fait face à ses premières grosses vagues de contestations. Après une première manifestation mardi 12 septembre, certains syndicats ont une nouvelle fois appelé à la mobilisation jeudi 21 septembre avant que la France insoumise ne défile à Paris deux jours plus tard.



Des rassemblements auxquels Force ouvrière ne prend pas part. Le syndicat dirigé par Jean-Claude Mailly, de même que la CFDT ou la CFTC, par exemple, a rejeté l'appel national de la CGT, provoquant certaines divergences au sein des confédérations.

Pourquoi FO refuse-t-elle de se mêler à la mobilisation ? L'État peut-il reculer face à la pression de la rue ? Le gouvernement refuse de céder et assure qu'il ne "reculera pas". En déplacement à New York, Emmanuel Macron a par ailleurs assuré que "la démocratie, ce n'était pas la rue".



