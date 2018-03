publié le 27/09/2017 à 07:00

C'est un livre où il n'épargne personne. Jean-Christophe Cambadélis, dont le mandat à la tête du Parti socialiste s'achève le 30 septembre prochain, quitte Solférino en publiant ce mercredi un essai au vitriol où il pointe les "erreurs" de François Hollande et la "défaite morale" de la gauche.



Dans cet ouvrage d'un peu plus de 200 pages, intitulé Chronique d'une débâcle, 2012-2017, l'ancien premier secrétaire du PS critique fermement le quinquennat Hollande et s'en prend également à Manuel Valls, Benoît Hamon ou encore Emmanuel Macron. Dans ces pages, l'ancien député de Paris, balayé par la vague En marche!, revient sur cinq années qui auront vu le PS passer brutalement "du firmament au néant".

Invité de RTL ce 27 septembre, Jean-Christophe Cambadélis présentera ce livre et reviendra également sur l'annonce de la vente de Soflérino, siège historique du PS depuis 1980.



