Jean Bassères, patron de Pôle emploi, est l'invité de RTL

publié le 07/12/2017 à 07:20

Proposé par le gouvernement pour effectuer un troisième mandat à la tête de Pôle Emploi, Jean Bassères a été auditionné mercredi 6 décembre par la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il sera l'invité de RTL jeudi 7 décembre et répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux.



L'occasion pour lui de clarifier différents points qui avaient été soulevés lors des derniers mois, comme la question des contrôles des chômeurs. "Il faut qu'on s'assure que les chômeurs cherchent bien et de manière active un emploi, vérifier l'activité et s'assurer que ce n'est pas un multirécidiviste du refus", déclarait à ce sujet Emmanuel Macron en octobre dernier.

Autre point qui sera évoqué, l'indemnisation des démissionnaires. À l'heure actuelle, quelqu'un qui a démissionné ne peut pas recevoir d'indemnités. La fin de cette règle a souvent été réclamée mais se heurte toujours à la question du financement.



Le financement de l'année 2018 qui est d'ailleurs au centre des préoccupations de Jean Bassères. "Ça va être des négociations serrées, a-t-il averti dans les Échos. Je vois des deux côtés des motifs d'interrogation puisque les partenaires sociaux ont eux-mêmes souhaité, et le disent, diminuer la dotation à Pôle emploi et je n'ai pas l'impression que l'État ait la volonté d'augmenter sa dotation budgétaire. "

Jean Bassères est l'invité de RTL. Il répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45.