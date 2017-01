Jean Bassères est l'invité de RTL

INVITÉ RTL - Le directeur général de Pôle Emploi répondra aux questions d'Elizabeth Martichoux dès 7h45.

Crédit : AFP Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi

par Elizabeth Martichoux , Ambre Deharo publié le 18/01/2017 à 06:45

Alors que François Hollande s'apprête à quitter l'Élysée, l'heure est au bilan. Le président de la République avait fait du chômage l'enjeu majeur de son mandat. Si une certaine amélioration commence à se faire sentir, elle reste cependant encore timide. Afin de mieux assister les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'un travail, Pôle Emploi tente de mettre en place de nouveaux dispositifs, plus modernes. En octobre 2016, Jean Bassères, directeur général de l'agence, avait ainsi annoncé que les entretiens entre demandeurs d'emploi et conseillers par webcam seraient généralisés à partir de 2017.



"L'idée, c'est d'avoir une banalisation complète de ce mode de contact", avait indiqué le directeur d'agence lors d'un séminaire avec la presse. Sans pour autant couper le contact physique, le dispositif étant basé sur le volontariat. Jean Bassères avaient également annoncé que Pôle Emploi comptait doubler ses effectifs de psychologues du travail. Et ainsi créer 600 nouveaux postes d'ici à 2018.



Alors que certains en viennent à affirmer que l'agence est obsolète, Pôle Emploi souhaite mettre l'effort depuis plusieurs mois sur la modernisation et la simplification du système pour les demandeurs d'emploi. Outre les annonces d'octobre, l'agence avait dévoilé plus tôt dans l'année une nouvelle plateforme d'inscription en ligne. Une nouvelle procédure qui "permet de traiter plus vite les procédures d'indemnisation", précisait à l'époque Jean Bassères.



