ÉDITO - Alain Duhamel revient sur les performances des sept candidats à la primaire de la gauche qui se sont affrontés lors d'un débat, jeudi 12 janvier.

par Alain Duhamel publié le 13/01/2017 à 19:50

3,8 millions de Français ont suivi le débat des sept candidats de la primaire de la gauche, jeudi 12 janvier. Un débat "prudent mais éclairant", selon l'éditorialiste Alain Duhamel. Pendant un peu plus de deux heures, ils ont évoqué plusieurs sujets au cœur des débats, tels que la loi El Khomri et le bilan de François Hollande. "Je n'ai vu aucun candidat prendre des risques", estime Alain Duhamel, qui a dépeint la façon de parler des candidats comme d'une manière "calme et presque ennuyeuse."



Selon lui, le message était clair : "depuis que François Hollande a décidé de ne pas se représenter, la situation du parti socialiste est telle que le rassemblement est indispensable pour éviter le naufrage", estime-t-il. L'éditorialiste a ainsi distribué des notes aux protagonistes. Selon lui, aucun candidat ne sort vraiment victorieux du débat, mais cela a marqué le grand retour de Manuel Valls : "Depuis deux semaines, on l'avait perdu. Là, il était tel qu'il est : avec de l'autorité, prenant des positions assez nettes en matière de sécurité et en matière régalienne à propos de la laïcité", a expliqué Alain Duhamel.



Autre candidat qui a sorti son épingle du jeu selon lui : Benoît Hamon. Alain Duhamel est revenu sur la proposition phare du candidat, de proposer un revenu minimum universel. En revanche, Arnaud Montebourg a été plus "discret". Le spécialiste politique l'a comparé à un "notable sentencieux". Le prochain débat a lieu dimanche 15 janvier.