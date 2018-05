"J'aime beaucoup ce type", assure Emmanuel Macron à propos de Philippe de Villiers

publié le 21/05/2018 à 02:28

Entre Emmanuel Macron et Philippe de Villiers, les relations semblent au beau fixe, selon le Journal du dimanche. Des sources élyséennes ont confié au journal que le couple Macron et Philippe de Villiers s'apprécient énormément.



"Brigitte adore Villiers. Elle a un faible culturel pour les gens de cette droite qui sent la terre, les clochers, les semailles et les moissons", raconte un ami du couple présidentiel. Le président de la République quant à lui se sent proche des convictions du Vendéen. "J’ai un ethos de droite", a-t-il confié en août à un conseiller.

Et quand le chef de l'État parle du fondateur du Puy-du-Fou à ses proches, il ne cache pas sa sympathie. "J’aime beaucoup ce type", lance-t-il. "Aux yeux de Macron, Villiers est un premier de cordée, tout simplement", résume un proche d'Emmanuel Macron.

Pour Philippe de Villiers, la raison de cette sympathie présidentielle est simple : "Il y a très peu de mecs qui le font rire. Moi je le fais rire".

Philippe de Villiers explique également au JDD avoir "pesé lourd" dans la décision du gouvernement d'abandonner le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et d'ajouter : "J’ai plus d’influence aujourd’hui sur la vie politique que lorsque j’étais en pleine activité".