"Hollande et Sarkozy, c'est Gabin et Signoret dans 'Le chat'", dit Pascal Praud

et Loïc Farge

publié le 30/09/2016 à 11:54

"Je voudrais vraiment parfois être une petite souris pour savoir précisément comment ça se passe, ce qu'ils se disent, les détails", rêve Pascal Praud. "Quand Nicolas Sarkozy dit 'Bonjour monsieur le Président', est-ce qu'il pense 'Dans neuf mois je le raccompagne à sa voiture dans la cour de l'Élysée' ?", interroge le journaliste. "Et quand François Hollande répond 'Bonjour monsieur le Président', est-ce qu'il espère secrètement que Sarkozy gagne la primaire parce que c'est son meilleur ennemi ?", poursuit-il.



"Moi si j'étais François Hollande dans l'avion, j'ouvrirais un livre, celui de Patrick Buisson : 'Tu l'a lu, Nico ?'", ironise Pascal Praud. "Moi si j'étais Nicolas Sarkozy, j'apporterais un bouquin, celui de Valérie Trierweiler : 'Tu la connais, François ?'", lance-t-il encore. "Hollande et Sarkozy, c'est Jean Gabin et Simone Signoret dans le film Le chat", analyse le journaliste. "C'est un couple, ils se détestent, ils se méprisent, ils se vomissent. Mais paradoxalement, ils ont presque besoin l'un de l'autre, comme si la candidature de l'un justifiait la présence de l'autre", constate-t-il.

"Derrière l'anecdote du voyage en Israël, il y a peut-être une volonté politique dans l'invitation de François Hollande faite à Nicolas Sarkozy : installer l'idée que le match retour a commencé, et que les deux hommes sont indispensables", conclut Pascal Praud.

