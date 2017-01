CLICS À LA UNE - Le député Les Républicains s'est attiré les foudres des internautes.

> Henri Guaino ne peut "rien" mettre de côté avec ses 1.500 euros de salaire Crédit Image : AFP / ERIC FEFERBERG Crédit Média : Julien Absalon / RTL.fr Télécharger

par Julien Absalon publié le 06/01/2017 à 00:31

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Henri Guaino, député Les Républicains, était l'invité de la matinale de LCI, jeudi 5 janvier. Le candidat à la présidentielle a été interrogé à propos de son salaire d'élu parlementaire, qui s'élève à 5.100 euros net par mois. Le journaliste lui demande alors combien d'argent il parvient à mettre de côté. "Rien", répond-il.



Pour se justifier, il rappelle notamment qu'il est député des Yvelines et explique que le coût de la vie y est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. "J'ai commencé ma carrière d'élu à cinquante ans passés. Vous avez des charges... J'habite à Paris... Moi je ne suis pas élu en Creuse ou en Corrèze, les loyers sont beaucoup plus élevés. Le train de vie pèse plus lourd", assure-t-il.



Une explication qui n'a pas vraiment convaincu les internautes. Son interview a d'ailleurs été toute la journée parmi les trending topics, les sujets les plus commentés sur l'oiseau bleu.