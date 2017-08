Haute-Corse : 300 hectares de végétation ravagés par un violent incendie

publié le 11/08/2017 à 19:38

Déjà 300 hectares de végétation ont été ravagés dans le violent incendie survenu dans la commune de Nonza en Haute-Corse, ce vendredi 11 août. En fin d'après-midi, l'embrasement qui s'est déclaré aux alentours de 2 heures du matin n'était toujours pas maîtrisé.



"Pour l'instant, le feu est toujours sur les crêtes côté Ouest. Notre objectif est qu'il ne bascule pas côté est en direction des communes de Sisco et Brando", a expliqué à l'AFP un responsable des secours.

Le feu connaît une forte recrudescence depuis la fin de la matinée, en raison du vent qui souffle jusqu'à 120 km/h. Près de 240 hommes et 45 engins sont engagés, mais les avions ne peuvent pas voler à cause des rafales de vent, ont précisé les secours. Le feu n'a cependant pas nécessité l'évacuation d'habitations.

Les autorités appellent à la prudence

Les pompiers doivent faire face à d'autres incendies dans le département comme à Serra-di-Fiumorbu où 6 hectares de végétation ont été parcourus.



Les autorités ont appelé à la plus grande prudence dans le Var et la Haute-Corse, en raison d'un fort danger d'incendies liés à une très forte sécheresse et aux fortes rafales de mistrals prévues.



En début de semaine, les pompiers de Haute-Corse avaient publié une lettre ouverte "aux citoyens et aux incendiaires", faisant état de leur "écœurement", "épuisement", et "surexposition humaine et matérielle". Depuis mi-juillet, le sud-est de la France et la Corse connaissent des incendies à répétition qui ont ravagé plus de 7.000 hectares de végétation.