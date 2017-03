Grenoble : le siège des Républicains entièrement saccagé

publié le 21/03/2017 à 16:27

C'est la quatrième fois que le siège du parti Les Républicains de Grenoble se fait saccager. Mais il s'agit de la première fois de cette gravité et à l'intérieur du bâtiment. Dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 mars, la permanence du parti Les Républicains à Grenoble a été la cible de dégradations et de tags.



C'est une patrouille de police circulant dans le centre-ville vers 4h30 du matin qui a pu constater que le local du parti avait été fracturé. Les volets ont été cassés et une vitre brisée. À l'intérieur du bâtiment des bombes de peinture rouge sang ont été utilisées pour recouvrir les murs et affiches présidentielles de François Fillon, de l'ammoniac a été déversé sur les tracts locaux et des ordinateurs ont été cassés. Une inscription sous les fenêtres de l'appartement au rez-de-chaussée, qui sert de local au parti a été peinte en rouge : "Wanted. From Piolle with love".

Je dénonce l'acte de vandalisme commis cette nuit contre la permanence #lesRépublicains à #Grenoble ! Mon soutien aux militants de l'Isère pic.twitter.com/v60HK1BJ1X — Bernard Accoyer (@BernardAccoyer) 21 mars 2017

Une provocation qui fait référence au tract polémique du parti Les Républicains de Grenoble diffusé en août dernier et sur lequel figurait 25 portraits d'élus de gauche avec la mention "Wanted" et dont Éric Piolle, élu EELV, faisait partie.

Bernard Accoyer, secrétaire général du parti déplore un "acte inadmissible au caractère antidémocratique évident" et annoncé qu'une plainte sera déposée. Il a par ailleurs souligné les "difficultés" pour les enquêteurs de retrouver les auteurs des dégradations" en raison de l'opposition de la municipalité à la vidéosurveillance". Éric Piolle a quant à lui "condamné avec la plus grand fermeté ce saccage" appelant à une "campagne présidentielle propre et sereine".