publié le 08/12/2017 à 08:11

L'activité sur le site de GM&S, désormais appelé La Souterraine Industrie, reprend doucement. "Elle tourne à moitié de sa capacité", a expliqué sur RTL le député La République En Marche de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, qui s'est tout récemment rendu sur place. En cause, "un souci au niveau de l'arrivée des matières premières". Mais selon l'élu, qui s'est entretenu avec le repreneur du site, l'entreprise fonctionnera "à 100% dans les deux à trois mois à venir".



Mais du côté des salariés qui n'ont pas été gardés, l'inquiétude grandit. Sur les 157 restés sur le carreau, "seuls 8 ont retrouvé du travail", déplore Jean-Baptiste Moreau. Il a cependant affirmé qu'il veillerait à ce que l'engagement pris par Bruno Le Maire, à savoir que "personne ne serait laissé sur le bord du chemin", soit "tenu jusqu'au bout".

La situation est en effet compliquée dans le département sur le plan de l'emploi, comme le reconnaît le député. "Il y a peu d'offres de travail, on va avoir du mal à retrouver du boulot pour les 157 salariés à la porte de La Souterraine mais dans un rayon de 50 kilomètres, on a quand même les villes de Châteauroux et de Limoges, il y a quand même des bassins d'emplois, il y a des possibilités", a tenu à rassurer Jean-Baptiste Moreau.



"Une réunion aura lieu samedi 9 décembre avec Pôle Emploi", a ajouté l'élu, au cours de laquelle des formations devraient être proposées aux anciens salariés de GM&S désormais sans-emploi.