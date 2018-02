Gilles Simeoni est l'invité de RTL

publié le 05/02/2018 à 06:23

Samedi 3 février les dirigeants nationalistes corses ont salué une forte mobilisation pour la manifestation qu'ils organisaient à Ajaccio. "C'est une mobilisation sans précédent ces dernières années", se félicitait Gilles Simeoni, le président nationaliste du conseil exécutif de l'île. Si selon la préfecture, entre 5.600 et 6000 manifestants s'étaient donné rendez-vous, les organisateurs ont affirmé de leur côté avoir rassemblé 22.000 à 25.000 personnes.



Le but de cette démonstration de force, "convaincre" le président français d'"ouvrir un dialogue" sur leurs revendications autonomistes, a expliqué le président du conseil exécutif. La preuve qu'Emmanuel Macron sera attendu de pied ferme, alors qu'il doit se rendre sur l'Île de beauté mardi 6 et mercredi 7 février.

Si officiellement ce déplacement doit permettre de rendre hommage au préfet Érignac, assassiné il y a 20 ans, une rencontre entre le président et les élus nationalistes est probable. Au menu des revendications, l'ouverture d'un dialogue "sans préalable ni tabou". L'objectif est-il l'autonomie de la Corse ?

>> Gilles Simeoni répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.