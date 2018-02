publié le 20/02/2018 à 06:45

Alors que Laurent Wauquiez et Les Républicains tentaient de désamorcer le scandale provoqué par les déclarations du président du parti, de nouveaux extraits ont été diffusés par l'émission Quotidien, lundi 19 février.



Dans ce document audio, Laurent Wauquiez estime notamment qu'avec Emmanuel Macron au pouvoir, il y a "une dictature totale en France" et s'en prend également à Valérie Pécresse et Alain Juppé.

Après ces nouvelles révélations, le président des Républicains est-il toujours en mesure de rassembler son parti, ébranlé par les défaites électorales et divisé depuis son élection ?

Le porte-parole des Républicains, Gilles Platret, qui a comparé le travail de Quotidien à "un exercice au niveau CAP d'ajusteur-monteur", répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux ce mardi 20 février dès 7h45.



Suivez l'interview de Gilles Platret, ambassadeur de Turquie en France, en direct sur RTL et en vidéo sur RTL.fr.