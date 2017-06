Gilles Kepel est l'invité du "Grand Jury"

publié le 11/06/2017 à 09:02

Gilles Kepel, politologue et spécialiste de l'Islam et du monde arabe s'exprime régulièrement sur la place de ce qu'il appelle le "djihadisme low coast" ou "de troisième génération" en Europe. Après la France et l'Allemagne, la Grande-Bretagne a été touchée trois fois en trois mois par des attaques terroristes, dont la dernière, le 3 juin dernier a fait huit mort à Londres.





Dans un entretien accordé au journal l'Obs, le politologue a affirmé que ces derniers attentats en Grande-Bretagne s'inscrivaient directement dans la continuité "de ce qu'il s'est passé en France et en Allemagne". Gilles Kepel, explique qu'il s'agit donc d'un "nouveau terrorisme" qui tend à confronter les populations les unes aux autres afin d'y "instaurer un climat de guerre civile entre les communautés, entre les enfants d'immigrés d'origine musulmane et le reste de la population".

