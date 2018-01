publié le 05/01/2018 à 12:55

Gérard Larcher est à pied d'oeuvre en ce début d'année 2018. Le président du Sénat est en première ligne de la réforme constitutionnelle souhaitée par Emmanuel Macron. Le chef de l'État ne disposant pas d'une majorité à la chambre haute du Parlement, la négociation avec le Républicain prend une toute autre dimension. Les deux hommes semblent en bonne voie pour trouver un terrain d'entente, notamment sur les changements que le Président souhaitent amener au Parlement. Le deuxième personnage de l'État reste toutefois vigilant et a, en préambule de toute discussion, tracé des "lignes rouges".



La limitation du cumul à trois mandats dans le temps, la teneur du redécoupage des circonscriptions et l'accélération de la procédure législative sont autant de sujets à propos desquels Gérard Larcher a posé ses conditions et entamé des négociations avec Emmanuel Macron. Le groupe "transpartisan" qu'il a formé doit d'ailleurs remettre ses propositions au président de la République, le 24 janvier prochain.

Outre cette grande réforme, l'une des plus importantes des douze mois à venir, les sujets de réflexion ne manquent pas. Le débat sur le retour des peines planchers, après l'agression de policiers à Champigny, et l'évolution de la société française sur les procréations médicalement assistées (PMA) et gestations pour autrui (GPA) font partie des dossiers sur lesquels le Sénat pourrait être amené à se prononcer prochainement.