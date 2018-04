publié le 17/04/2018 à 07:15

Invité sur RTL ce mardi 17 avril, Gérard Larcher a notamment réagi aux frappes menées par la coalition américano-franco-britannique en Syrie contre des sites soupçonnés de jouer un rôle dans l'approvisionnement de l'armée du régime en armes chimiques, qui auraient été utilisées contre des civils.



Le président du Sénat s'est également exprimé sur le possible recours aux ordonnances dans le cadre de la réforme de la SNCF.

Autre sujet brûlant sur lequel la réaction de Gérard Larcher était attendue, celui de la réforme des institutions voulue par Emmanuel Macron et notamment la réduction envisagée de 30% du nombre de parlementaires. "Je suis en total désaccord avec le président sur ce point. Il faut se poser la question de la juste représentation des territoires. Avec 30%, elle ne peut plus être assurée", avait-il déclaré dans Le Figaro le 6 avril dernier, ajoutant que "nous sommes d'accord sur un minimum d'un député et d'un sénateur par département. Cela doit figurer dans la Constitution. C'est essentiel".

Dans un tweet envoyé lundi pour annoncer sa présence dans les studios de RTL, Gérard Larcher avait promis une interview "sans langue de bois, ni agressivité !".

RDV demain sur RTL à 7h45 : la Syrie "le jour d'après", SNCF, immigration, réforme des institutions...pour une itw sans langue de bois, ni agressivité! pic.twitter.com/We5n7Iload — Gérard Larcher (@gerard_larcher) 16 avril 2018