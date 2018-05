publié le 16/05/2018 à 08:35

Quatre jours après l'attaque terroriste à Paris, où une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées, Gérard Collomb était l'invité de la matinale de RTL ce mercredi 16 mai. Une question reste encore sans réponse. Khamzat Azimov, le terroriste abattu par la police quelques minutes après le début de l'attaque, a-t-il bénéficié de complicité pour son passage à l'acte ?



Ses parents, placés en garde à vue dans un premier temps, ont été relâchés. Depuis dimanche soir, lendemain de l'attentat, un ami du terroriste nommé Abdoul Hakim A., également d'origine tchétchène, est également interrogé par les enquêteurs sous le régime de la garde à vue. Sauf élément à charge, le jeune homme de 20 ans ne pourra pas être retenu en garde à vue au-delà de jeudi, durée maximale en matière de terrorisme.

"Ce n'est pas parce que vous ressortez à un moment donné que vous ne continuez pas à être suivi", a tempéré Gérard Collomb. Les enquêteurs cherchent particulièrement à découvrir si les deux hommes se sont parlés au téléphone avant l'attaque. Sept téléphones portables ont été retrouvés au domicile d'Abdoul Hakim A. Mais un huitième, celui qu'il utilisait le plus, manque toujours à l'appel.

"Ce téléphone portable, vraisemblablement il l'a jeté. Il a indiqué aux enquêteurs qu'il était allé en salle des sports et que c'était là qu'il l'avait perdu. En fait, il l'a jeté sans doute le matin. Aujourd'hui on n'a pas forcément besoin d'un téléphone pour le faire parler", déclare le ministre de l'Intérieur, qui estime que "vraisemblablement on pourra trouver un certain nombre d'indications".