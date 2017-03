publié le 05/03/2017 à 08:30

Le sénateur du Rhône et maire de Lyon, Gérard Collomb, est l'invité du Grand Jury de ce dimanche 5 mars à 12h30. Soutien d'Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle, le député socialiste évoquera le programme de l'ancien banquier d'affaires. Interrogé par Olivier Mazerolle, Christophe Jakubyszyn (TF1-LCI) et Alexis Brézet (Le Figaro), Gérard Collomb aura aussi l'occasion de répondre aux multiples questionnements que suscitent les affaires politico-judiciaires de François Fillon et de Marine Le Pen, alors que l'un est convoqué par les juges le 15 mars prochain en vue d'une mise en examen et que l'autre refuse de répondre aux convocations de la justice.



L'élu rhodanien évoquera aussi le choix de François Fillon de poursuivre sa campagne, et ce malgré les sondages en berne, les défections en cascade chez le candidat de la droite, ou encore le comité politique Les Républicains convoqué par le parti à la demande de Benard Accoyer et Gérard Larcher pour "évaluer la situation" de François Fillon.

Socialiste rallié à Emmanuel Macron et à son mouvement En Marche!, Gérard Collomb évoquera sans doute le choix qu'il a eu à faire, et les raisons qui l'ont poussé à le faire, alors même que François Bayrou a également pris la même décision de rejoindre l'ancien ministre de l'Économie dans sa course à l'Élysée, le 22 février dernier.



