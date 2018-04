publié le 19/04/2018 à 07:18

Alors qu'une journée de mobilisation et de "convergence des luttes" lancée à l'appel de la CGT et de Solidaires a lieu ce jeudi 19 avril, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin évoquera le printemps agité sur le plan social pour Emmanuel Macron et son gouvernement. SNCF, Air France, EDF... Les fronts se multiplient pour Edouard Philippe et ses ministres, qui doivent faire face aux conséquences de mouvements de grève d'ampleur, étudiés pour durer.



Gérald Darmanin fera également le point sur la politique fiscale du gouvernement et sur l'entrée prochaine en vigueur du prélèvement à la source, dont la déclaration de revenus 2018, qui est à faire depuis quelques jours, est une première étape. Alors que le gouvernement s'attelle également à la lutte contre la fraude fiscale, Gérald Darmanin a dévoilé à la fin du mois de mars, le projet de loi anti-fraude du gouvernement.

L'ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy lors de sa campagne à la présidence de l'UMP en 2014 a également dû se muer en diplomate cette semaine et se rendre à Rome à la suite d'une incident causé par l'irruption de douaniers français dans un local utilisé par des ONG à Bardonecchia, à la frontière franco-italienne.



