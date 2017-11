Frédérique Vidal est l'invitée de RTL

et AFP

publié le 09/11/2017 à 06:27

C'était le 30 octobre. Le gouvernement présentait son "plan université" destiné à supprimer le tirage au sort dans les filières les plus demandées et réduire l'échec en première année de fac : pas de sélection sèche, mais une formation obligatoire à suivre pour les bacheliers les plus fragiles.



Ainsi, les formations non-sélectives, comme les licences, ne pourront pas refuser un bachelier si des places restent vacantes, mais elles pourront désormais "conditionner l'inscription à l'acceptation d'un parcours pédagogique spécifique dans le cas où elles estiment que le bachelier n'a pas les attendus requis", selon le ministère de l'Enseignement supérieur.

Que répond Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à une droite qui reproche au gouvernement d'avoir "accouché d'une souris" ? Des élus Les Républicains ont en effet accusé l'exécutif d'avoir rétropédalé de sur la réforme de l'université et, notamment, sur la sélection, comme le rappellent Les Échos.



Le gouvernement d'Édouard Philippe subit également les critiques de syndicats étudiants, comme l'Unef. "Pour nous, c'est une sélection qui dit clairement son nom", car "les présidents d'université pourront trier les dossiers des étudiants" et "dire non à certains qu'ils jugent moins aptes à rentrer dans des formations parce qu'il n'y a plus de places", a estimé sa présidente Lilâ Le Bas sur notre antenne.



>> Frédérique Vidal répondra aux questions d'Élizabeth Martichoux à partir de 7h45. Une interview à suivre en direct vidéo sur RTL.fr.