publié le 05/04/2018 à 04:51

La colère dans les facs prend un peu plus d'ampleur. Certains présidents d'universités réfléchissent même à repousser les partiels prévus en mai et en juin. Nantes, Montpellier, Bordeaux, Tours, Paris 1, Paris 4, Paris 8, c'est une dizaine de campus qui sont désormais perturbés ou totalement bloqués.



Des blocages en guise de protestation contre la loi sur les nouvelles modalités d'accès à la fac. Invitée mercredi 4 avril dans l’émission "Les 4 Vérités" sur France 2, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal a pointé du doigt un "mouvement de désinformation".

"Certains disent aux étudiants qu’il n’y aura plus de compensation des notes. Je tiens à les rassurer, c’est entièrement faux. On dit aux étudiants qu’ils ne pourront plus redoubler. C’est faux", a tenu à rappeler Frédérique Vidal. Elle estime qu'"il y a une forme de manipulation" et s'en expliquera face à Élizabeth Martchoux dès 7h45.



