publié le 29/04/2016 à 07:26

Les manifestations ont dégénéré. Si la mobilisation est en baisse pour dénoncer le projet de loi Travail porté par la ministre Myriam El Khomri, la violence est en hausse. Selon les chiffres dévoilés par la préfecture de police 170.000 personnes étaient réunies, 500.000 selon la CGT, dans toute la France. Pourtant c'est bien le nombre d'interpellations ou encore le nombre de policiers et gendarmes blessés qui font ce vendredi la une de l'actualité.



24 policiers et gendarmes, dont 3 grièvement, ont en effet été touché lors des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre jeudi 28 avril alors que 124 interpellations ont été réalisées au cours de ces manifestations perturbées par de nombreux groupes de jeunes cagoulés. Si Toulouse, Lyon, Grenoble ou encore Bordeaux sont concernés, Paris, Nantes et Rennes ont été les villes les plus perturbées.

Des violences largement condamnées par les politiques. Manuel Valls a condamné "avec force les violences d'une minorité d'irresponsables". Dans un message posté sur Twitter, le Premier ministre a affirmé en outre que les auteurs de ces actes "devront rendre compte devant la justice".

