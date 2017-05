François Fortassin, sénateur PRG des Hautes-Pyrénées, est mort

publié le 16/05/2017 à 09:50

Le sénateur PRG des Hautes-Pyrénées François Fortassin est décédé à 77 ans d'une maladie, a annoncé lundi 15 mai le conseil départemental, dont il a été le président pendant 16 ans. Né le 2 août 1939, le sénateur encarté au Parti radical de gauche (PRG) était professeur d'histoire-géographie de formation. D'abord conseiller municipal de sa commune natale de Sarp, il en a été maire entre 1971 et 2001. En 1979, il est élu au conseil départemental, puis, en 1992, à la présidence de la collectivité et ce jusqu'en 2008. Il devient sénateur en mars 2001 après le décès de François Abadie, dont il était le suppléant. Il sera ensuite élu sénateur en septembre de la même année, puis réélu.



"Immense tristesse d'apprendre ce jour le décès de mon ami et complice François Fortassin, après un combat acharné contre la maladie", a déclaré Michel Pélieu, actuel président PRG du département, saluant un "homme discret", "un homme de rassemblement, de dialogue, d'écoute, de tolérance et de respect". Michel Pélieu, qui était le suppléant de François Fortassin, lui succédera au Sénat, selon la présidence de la chambre haute. Pour les élections sénatoriales de septembre, il devra choisir entre ses deux mandats. "Nous gardons en mémoire cet infatigable républicain, défenseur de nos valeurs humanistes", a réagi dans un communiqué Sylvia Pinel, présidente du PRG.

La présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, a évoqué une "amitié de vingt ans" avec un "élu exemplaire". D'autres élus de tous bords ont salué la mémoire du sénateur, notamment le député PS Philippe Martin, le groupe écologiste du Sénat, la sénatrice LR Catherine Deroche ou encore le maire UDI de Bayonne Jean-René Etchegaray.



Au Sénat, François Fortassin était secrétaire du groupe RDSE (Rassemblement démocratique et social européen), à majorité PRG. Il avait été fait chevalier de la Légion d'honneur en 1997. En mars 2017, il avait accordé son parrainage pour la campagne présidentielle à Emmanuel Macron, alors candidat d'"En Marche !".