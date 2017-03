Florian Philippot est l'invité de RTL

publié le 15/03/2017 à 06:44

Vice-président du Front national, Florian Philippot est aux côtés de Marine Le Pen depuis la campagne présidentielle de 2012 lors de laquelle il était directeur stratégique pour le compte de la présidente frontiste. Il semble pourtant actuellement contesté au sein du parti d'extrême droite, notamment en raison de la parution à venir du livre Philippot 1er.



L'ouvrage mentionne la contestation naissante du numéro 2 du FN, ce à propos de quoi Florian Philippot a déclaré, lundi 13 mars au matin sur Radio Classique : "Pourquoi voudriez-vous que je parte ? Je me bats pour mes idées, pour la France et pour la victoire de Marine Le Pen. Et je vais d'autant plus rester qu'il y aura du travail puisque Marine Le Pen sera à l'Élysée, donc on aura beaucoup de choses à faire".

