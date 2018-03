publié le 28/07/2016 à 07:41

Deux jours après l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, les premières avancées de l'enquête ont démontré que les deux terroristes présumés étaient connus des services de renseignement. Dans le même temps, les critiques contre le gouvernement demeurent très sévères.



Au sein du du Front national, les critiques portent de plus en plus sur la prévention des actes terroristes en France et les défaillances présumées de la justice et du renseignement. "La responsabilité de tous ceux qui nous gouvernent depuis 30 ans est immense. Les voir bavarder est révoltant !", s'indignait par exemple Marine Le Pen le 26 juillet.

Florian Philippot, invité de RTL ce jeudi 28 juillet, partage les critiques de la présidente du Front national. L'eurodéputé a encore dénoncé la politique et la laxisme du gouvernement après le drame de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il répondra aux questions de Jérôme Chapuis à partir de 7h48 sur RTL.



