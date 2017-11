En Syrie, Thierry Mariani s'émerveille de la propreté des rues de Damas

publié le 05/11/2017 à 21:30

Ce n'est pas la première fois que Thierry Mariani se rend en Syrie. Par le passé, il a rencontré Bachar al-Assad à plusieurs reprises. Mais cette fois, à l'occasion d'un voyage de trois jours, au Liban, puis en Syrie, il a décidé de raconter les coulisses de son séjour sur Twitter.



Et l'ancien député Les Républicains a apprécié son escapade. Sur le réseau social, il a partagé de nombreuses photos de sa balade dans les rues de Damas, qu'il dépeint comme une ville calme et apaisée. "Le charme des souks de Damas : l’odeur des épices, les couleurs, la chaleur, le sourire des commerçants... malgré plus de 6 ans de guerre", s'émerveille-t-il.

"Une nuit de pleine lune… magique", lors de laquelle Thierry Mariani passe de la "magnifique mosquée des Omeyyades", aux "souks de Damas". Pourtant, pas une fois il ne fait allusion aux massacres perpétrés par Bachar al-Assad et son régime.

#Syrie. Promenade dans les vielles rues du centre de #Damas, une nuit de pleine lune ....magique ! pic.twitter.com/c72rVySrTp — Thierry MARIANI ¿ (@ThierryMARIANI) 3 novembre 2017

"Syrie. Dans les souks de Damas : la fierté d’un artisan et ... la boutique qui a dû vider la caverne d’Alibaba", lance-t-il aussi après avoir visité la boutique d'un artisan local.

#Syrie. Dans les souks de #Damas : la fierté d’un artisan et ....la boutique qui a du vider la caverne d’Alibaba ¿ pic.twitter.com/bDISlQ3YFd — Thierry MARIANI ¿ (@ThierryMARIANI) 3 novembre 2017

L'ancien ministre des Transports conclut par une comparaison entre les rues de la capitale syrienne et celles de Paris. "Syrie. Promenade nocturne, en toute sécurité, dans les rues de Damas… Finalement bien plus propres que nos rues de Paris en fin de journée !"

#Syrie. Promenade nocturne,en toute sécurité,dans les rues de #Damas...finalement bien plus propres que nos rues de Paris en fin de journée! pic.twitter.com/dOT3gru80d — Thierry MARIANI ¿ (@ThierryMARIANI) 3 novembre 2017