C'est le jour J. Après plusieurs mois de campagne, les onze candidats à la succession de François Hollande vont enfin être fixés dimanche 23 avril. Près de 47 millions d’électeurs français sont appelés aux urnes à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Les premières estimations seront connues à partir de 20 heures, heure à laquelle les derniers bureaux de vote fermeront leurs portes.



La campagne a été marquée par deux primaires qui ont traduit une volonté de renouvellement, avec les défaites de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé à droite et Manuel Valls à gauche. Autre fait inédit : le chef de l'État sortant, François Hollande, a annoncé qu'il ne briguait pas un second mandat. Une première dans l'histoire de la Ve République. Au final, onze candidats sont sur la ligne de départ pour prendre : Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, et Philippe Poutou.

Si le nom des deux qualifiés au second tour est bien difficile à prévoir, le taux de participation demeure une autre grande interrogation de ce scrutin. Si certains craignaient une abstention proche de celle de 2002, à la mi-journée le taux de participation s'élève à 28,54%. Un chiffre en légère hausse par rapport à 2012.

Suivez la journée en direct :

17h00 - À 17 heures, le taux de participation s'élève à 69,42%. Un chiffre en très légère baisse par rapport à 2012 où la participation s'élevait à 70,59% à la même heure. L'Aveyron est le département le plus mobilisé à l'heure actuelle avec un taux de participation de 77,89%.



16h27 - Donald Trump, récemment élu à la tête des États-Unis, ne cache pas son intérêt pour l'élection présidentielle française.

Very interesting election currently taking place in France. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 avril 2017

16h06 - Le chef cuisinier de l'Élysée s'amuse de cette élection présidentielle. Sur Twitter, il a ainsi partagé la photo de sa carte électorale avec comme message : "Quand t'as le power d'aller choisir ton boss".



16h00 - Petit rappel... À quelle heure ferme votre bureau de vote ? Si certaines villes ont obtenu une dérogation pour fermer les bureaux de vote à 20 heures, la majorité des bureaux de vote ferment à 20 heures. Attention donc.



15h46 - Si Besançon a été la première ville à devoir évacuer deux de ses bureaux de vote après la découverte d'une voiture abandonnée dans laquelle se trouvait une carabine, d'autres faits ont également rythmé cette journée électorale. À Saint-Omer (Pas-de-Calais), des démineurs ont du intervenir après la découverte d'une voiture jugée suspecte alors qu'à Haguenau (Bas-Rhin), les démineurs sont intervenus sur une glacière de laquelle dépassait des fils électriques.



15h18 - Que s'est-il passé tout au long de cette campagne présidentielle ? Entre les défaites des poids lourds aux primaires, les affaires... Retour sur cette folle campagne électorale.



15h07 - Jean-Marie Le Pen a réagi sur Twitter sur l'absence d'affiche de Marine Le Pen à l'étranger évoquant "une boulette navrante".

L’absence de l’affiche de Marine pour les Français de l’étranger est une boulette vraiment navrante, j’espère que les DOM-TOM y ont échappé. — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 23 avril 2017

14h46 - Dans la capitale, My Little Paris profite de ces élections pour offrir le premier verre à tous ceux qui ont voté et qui montre leur carte d'électeur tamponné. Au total, vingt bars sont partenaires à Paris.



14h08 - Les Français de l'étranger doivent parfois prendre leur mal en patience pour pouvoir voter. Les files d'attente s'allongent...



13h31 - À l'étranger, les électeurs français n'ont pas trouvé d'affiche de Marine Le Pen. Si certains ont crié au scandale, la raison incombe pourtant à l'équipe de campagne du Front national. Le parti n'aurait pas fourni d'affiches réglementaires, ces dernières dépassaient la taille autorisée.



Toujours pas d'affiche pour Marine Le Pen. pic.twitter.com/UI5hMYaBcW — Jacques Pezet (@Jacques_Pezet) 23 avril 2017

12h43 - Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a voté dans son bureau de vote de Cauderan.



Alain Juppé vient de voter à Cauderan, Bordeaux. #RTLFlashActu pic.twitter.com/2M5QV4Ynm4 — Philippe De Maria (@demariaphilippe) 23 avril 2017

12h39 - Deux bureaux de vote ont été brièvement fermés à Besançon par mesure de précaution, après la découverte d'une carabine dans une voiture stationnée à proximité. "Il ne s'agit pas du tout d'un acte terroriste, il s'agit d'une affaire de droit commun", a déclaré à l'AFP le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP) du Doubs, Benoît Desferet.



12h23 - Ca y est, Jean-Luc Mélenchon a voté. Les onze candidats à l'élection présidentielle ont désormais déposé leur bulletin dans l'urne.

12h08 - Jean-Luc Mélenchon est le dernier candidat a voté. Il vient d'arriver dans son bureau de vote du Xe arrondissement de Paris.



12h00 - Le taux de participation à la mi-journée est de 28,54% ce dimanche en métropole, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. Un chiffre quasiment stable par rapport au premier tour de la présidentielle de 2012, qui s'établissait à 28,29% à la même heure.

Parmi les départements "bons élèves" figurent le Gers, la Corrèze, le Cantal, le Puy-de-Dôme et la Saône-et-Loire. À l'inverse, les départements où l'on a le moins voté midi sont le Val-d'Oise, le Val-de-Marne, le Pas-de-Calais, le Vaucluse, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine.



11h54 - Contrairement à ce que nous avons l’habitude de connaître au soir d’un premier tour d’élection présidentielle, la soirée électorale du 23 avril pourrait prendre une tournure particulière. Mais que se passera-t-il si le résultat est très serré ce soir ?

11h46 - François Fillon a enfin voté à Paris.



11h33 - C'est au tour de François Fillon d'arriver dans son bureau de vote dans le VIIe arrondissement de Paris. L'ancien premier ministre attend son tour.



11h23 - Manuel Valls vient de voter dans sa ville d'Évry.



11h21 - Des militantes Femen ont été arrêtées à Hénin-Beaumont, à proximité du bureau de vote de Marine Le Pen. Sorties d'un véhicule, les six femmes, qui portaient sur la tête des masques à l'effigie du président américain Donald Trump et de Marine Le Pen, ont manifesté torse-nu scandant ironiquement "Marine, présidente".



Les #FEMEN manifestent déguisées en Le Pen père et fille, Poutine, Al-Assad, Trump et Farage à proximité du bureau de vote de #MLP :la VIDÉO pic.twitter.com/HfwCU4c5H8 — FEMEN (@Femen_France) 23 avril 2017

11h15 - Jean Lassalle a voté à Lourdios-Ichère, dans les Pyrénées-Atlantiques. Neuf des onze candidats à l'élection présidentielle ont déjà voté.



11h03 - Jacques Cheminade vient également de déposer son bulletin dans l'urne, dans la mairie du XXe arrondissement de Paris.



11h01 - C'est au tour de Marine Le Pen de voter à Hénin-Beaumont. La présidente du Front national était accompagnée de Steeve Briois.



10h54 - Le ministère de l'Intérieur ne manque pas d'imagination pour inciter les électeurs français à se déplacer dans les bureaux de vote. Ils ont ainsi repris un détournement du désormais célèbre boucher turc accompagné du hashtag #OuiJeVote.



C’est le jour J ! Vous avez jusqu’à 19h ou 20h selon les villes pour aller voter #VoteChallenge #ElectionPresidentielle2017 pic.twitter.com/lerg2A82b9 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 avril 2017

10h44 - C'est au tour de François Asselineau. Le président de l'UPR a attendu de longues minutes son tour avant de pouvoir déposer son bulletin dans l'urne.



10h37 - Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, a voté au Touquet. Le candidat "En Marche !" va-t-il tenir la corde alors qu'il fait partie des favoris de cette présidentielle ?



10h31 - François Asselineau et Emmanuel Macron sont respectivement à Paris et au Touquet pour voter.



10h20 - Philippe Poutou a voté. Le candidat du NPA à la présidentielle est à Bordeaux ce dimanche 23 avril.



10h12 - Dans les colonnes du Journal du dimanche, Carla Bruni-Sarkozy appelle tous les citoyens à se déplacer dans les bureaux de vote pour voter lors de ce premier tour de la présidentielle. Si elle ne révèle pas son choix, elle publie un texte : "Qui que l’on soit, quoi que l’on pense, même déçu, frustré, troublé, enchanté, enragé ou engagé, aller voter. Allez voter même si ce n'est pas pour son mec".



10h04 - François Hollande a voté à Tulle. Le président de la République sortant fait un aller-retour express en Corrèze pour le premier tour de la présidentielle.

Le président de la République François Hollande a voté peu après 10h à Tulle en Corrèze. pic.twitter.com/f0nus6vJD4 — BFMTV (@BFMTV) 23 avril 2017

09h55 - C'est le troisième candidat à voter. Benoît Hamon a déposé son bulletin dans son bureau de vote de Trappes, dans les Yvelines.Largement distancé dans les sondages, le "frondeur" n'aura jamais réussi à rassembler la gauche derrière sa candidature.



09h33 - En ce jour de premier tour, les interrogations sont nombreuses. Parmi lesquelles, l'abstention demeure l'une des principales inconnues. Certains évoquent même une abstention proche du vote de 2002... Mais alors, quelles seraient les conséquences ?



09h13 - Penelope Fillon a également voté dans la Sarthe, selon les images de BFMTV. François Fillon vote quant à lui à Paris, dans le VIIe arrondissement de la capitale.



09h06 - Après Nicolas Dupont-Aignan, Nathalie Arthaud a voté à son tour à Pantin. La candidate Lutte ouvrière participe à sa deuxième élection présidentielle.



09h01 - Nicolas Dupont-Aignan est donc le premier des onze candidats à avoir voté lors de ce premier tour. Mais, quel est son programme avant la soirée électorale et l'annonce des résultats vers 20 heures ? Chaque prétendant à l'Élysée a fait son choix entre détente, moment avec les proches, sieste...



08h54 - Nicolas Dupont-Aignan a voté. Accompagné de sa femme et de sa fille, le président de Debout la France est le premier à apparaître devant les caméras dans son fief de Yerres, dans l'Essonne.



08h37 - Cette élection présidentielle est placée sous haute sécurité alors que la France est toujours dans l'état d'urgence. 50.000 policiers et gendarmes sont mobilisés devant les bureaux de vote dans toute la France.



08h31 - Vous ne savez plus quelle est la procédure dans les bureaux de vote ? Le ministère de l'Intérieur a posté sur Twitter un récapitulatif qui pourrait être utile pour certains électeurs.

¿ Top départ pour l'#ElectionPresidentielle2017 en métropole ! Selon les villes, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 19h ou 20h #Avoté pic.twitter.com/w83F9n7JuQ — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 avril 2017

08h23 - Les électeurs sont toujours indécis. À la veille du premier tour, 15% des Français ont assuré que leur choix n'était pas encore arrêté. Parmi eux, certains pourraient bien se tourner vers le vote blanc ou le vote nul... Quelle différence, comment faire ?



08h06 - À quelle heure ferment les bureaux de vote ? Contrairement aux précédentes élections, les bureaux de vote fermeront à 19 heures. Cependant certains électeurs pourront aller voter jusqu'à 20 heures dans certaines villes françaises.



8h00 - Les bureaux de vote sont officiellement ouverts en France métropolitaine pour le premier tour de l'élection présidentielle. Il faut bel et bien montrer sa pièce d'identité et sa carte d'électeur avant de récupérer les bulletins des candidats et de se rendre dans l'isoloir.



7h50 - Quels documents sont nécessaires pour voter ? Carte d'identité, carte électorale... On vous explique tout. Les obligations sont encore différentes dans les communes de moins de 1.000 habitants où un seul papier est nécessaire.



7h30 - Dans une demi heure, les bureaux de vote vont ouvrir. Les Français vont pouvoir voter pour désigner le/la 8e président(e) de la République. Saint-Pierre-et-Miquelon a ouvert le bal des votes dans cette présidentielle. Les territoires suivants ont déjà voté : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et en Polynésie française.