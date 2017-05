Emmanuel Macron va-t-il choisir un Premier ministre LR ?

publié le 15/05/2017 à 14:36

Le nom du Premier ministre est toujours très attendu. Celui d'Edouard Philippe, ce maire Les Républicains du Havre revient avec insistance. En comité de campagne, ce lundi 15 mai, les Républicains ont-ils anticipé cette annonce ? Pour Florence Portelli, "il faudrait être sourd pour ne pas l'anticiper (...) On voit toutes les possibilités mais ça ne change rien à notre programme et à notre volonté de gagner les législatives". Si Edouard Philippe devient le Premier ministre cela est un risque de voir les Juppéistes le suivre au profit de La République En Marche mais "Alain Juppé a été extrêmement clair, je crois qu'il va recevoir François Baroin, il soutient nos candidats et l'alliance avec l'UDI fonctionne très bien", ajoute Florence Portelli.



La porte-parole de campagne avant les législatives chez les Républicains s'interroge sur l'éventuelle place d'un Premier ministre Les républicains choisi comme Premier ministre par Emmanuel Macron : "si Edouard Philippe est élu Premier ministre, il faudrait nous expliquer comment on peut faire campagne contre Emmanuel Macron et du jour au lendemain on les soutient et on se fait candidat contre ceux qui nous ont soutenu hier ? "



Et si un candidat Les Républicains décide de partir pour La République en Marche, la réponse de Florence Portelli est très claire : "À partir du moment ou ils rejoignent le gouvernement, de facto ils sortent de notre famille politique".



