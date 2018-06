Emmanuel Macron utilise le Falcon présidentiel pour 110 km

publié le 15/06/2018 à 10:58

Nouvelle polémique pour Emmanuel Macron. Trois jours après sa phrase surle "pognon de dingue" que coûteraient les aides sociales, un trajet en Falcon présidentiel pour 100 kilomètres passe mal.



En déplacement dans l'ouest de la France ce jeudi 14 juin, Emmanuel Macron a en effet pris l'avion privé pour aller de la Roche-sur-Yon, en Vendée à Rochefort en Charente-Maritime, soit un trajet de 110 kilomètres ou 1h40 en voiture.

Contacté par BFMTV, l'Élysée a assumé ce choix de transport. "C'est la solution la plus économique, qui permet de se poser en sécurité, qui permet l'extraction rapide du président et de mieux gérer les heures de vol de l'équipage". Et d'ajouter, "le président n'est pas une personnalité comme tout le monde. Il y a un impératif de sécurité et un impératif de temps".

Trajet La-Roche-sur-Yon - Rochefort Crédit : Capture d'écran / Google Map

En 2015, l'utilisation du Falcon par Manuel Valls pour se rendre à une réunion avec l'UEFA à Berlin, mais aussi à la finale de la Ligue des Champions avec ses deux enfants avait également créé la polémique. À l'époque, Challenges avait révélé que le coût du Falcon était de 4.251 euros par heure en 2013.